Ludovic Orban: Din 26 februarie pana in 1 iunie au intrat in tara 1,7 milioane de romani

Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi seara, ca din 26 februarie pana la 1 iunie, au intrat 1,7 milioane de romani in tara, ceea ce in anumite momente a creat aglomeratie in punctele de trecere a frontierei. "Cand iti vin 1.000 de masini in jumatate de ora, nu ai ce face", a precizat premierul.