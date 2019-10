Ludovic Orban, dupa ce motiunea a trecut: Nu ne bucuram astazi, guvernarea Romaniei este un lucru mult prea grav

Presedintele PNL Ludovic Orban, prezent si el in Parlament pentru a observa votul la motiunea de cenzura, a sustinut, imediat dupa anuntarea rezultatului, un discurs in fata presei, in care a spus ca, desi Opozitia a reusit sa dea jos Guvernul Dancila, pentru el nu este o zi fericita.