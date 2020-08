Ludovic Orban, dupa ce Parlamentul a respins OUG privind cresterea etapizata a alocatiilor pentru copii : "Singura formatiune care a facut ceva pentru alocatiile copiilor a fost PNL"

Premierul Ludovic Orban a declarat, in contextul in care Camera Deputatilor a respins, decizional, proiectul de aprobare a OUG privind cresterea etapizata a alocatiilor pentru copii, ca asteapta sa vada legea si ca va fi analizat felul in care s-a derulat procedura si in functie de asta va fi luata o decizie.