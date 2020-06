Ludovic Orban, dupa fotografia de la Guvern: Am comis o greșeala! Nu ma intereseaza cine a facut poza

Premierul Ludovic Orban a explicat că are să-și reproșeze faptul că a fumat în spațiu închis și nu a purtat mască. Orban a spus că este fumător de 40 de ani și ar încerca să se lase de fumat, dar nu poate promite că va reuși.

”Am să-mi reproșez faptul că am încălcat regulile, faptul că deși am promovat purtarea măștilor, nu am purtat masca, faptul că am fumat în spațiul închis (...) Eu sunt fumător de 40 de ani.

Nu mi-am dorit difuzarea acelei poze. Eu fumez, dar ca prim-ministru nu este bine să promovez acest viciu. Eu fumez de 40 ani, m-am apucat la 17 ani. Am reușit să mă las un an de fumat, în anul 2000.

Nu am făcut anchetă să văd cine a făcut poza. Poza respectivă reflectă o anchetă. Nu mă interesează cine a făcut poza. Eu sunt un om corect, a fost un moment în care am lăsat garda jos și am comis o greșeală. Asta mă va ambiționa să fiu și mai corect de acum înainte. Este o greșeală pe care am recunoscut-o și o să încerc pe viitor să nu o mai comit. Nu este niciun păcat: nu este trufie, lene, aroganță. Am greșit și am plătit. Eu nu fac parte dintre aceia care consideră că odată ce au ajuns într-o funcție se consideră deaspura legii.

Eu n-am chemat pe nimeni de ziua mea, ei au venit și mi-au făcut o surpriză. Și atunci când stăteam la masă discutam tot despre problemele guvernamentale.”, a spus Ludovic Orban, la Digi24.