Ludovic Orban, EXTREM de incantat de suplimentul fabricat de Institutul Cantacuzino: 'Regleaza anticorpii in organism si intareste imunitatea'

Premierul Ludovic Orban a afirmat, luni la Institutul Cantacuzino despre produsul OROSTIM-HV lansat pe piaţă, că acest produs reglează anticorpii în organism şi întăreşte imunitatea. Şeful Executivului a vorbit şi despre faptul că a fost crescută capacitatea de testare a institutului după dotarea cu un extractor automat, putând fi făcute acum 1.200 de teste pentru COVID-19 pe zi.

„În vizita anterioară la Institutul Cantacuzino, am discutat cu echipa de cercetare şi cu domnul director general al Institutului legat de lansarea acestui imunomodulator OROSTIM şi împreună am convenit ca atunci când va fi gata, voi fi prezent împreună cu domnul ministru Ciucă. Este rezultatul unei munci asidue a unei echipe pe care o vedeţi alături de noi. Eu nu am, recunosc, niciun merit. Are Ministerul Apărării că a finanţat toată cercetarea pentru a putea scoate din nou pe piaţă un produs extrem de util. Acest produs poate fi folosit pentru reglarea cantităţii de anticorpi, pentru că de aceea îi spune imunimodulator. Practic reglează anticorpii în organism şi întăreşte imunitatea organismului”, a afirmat Ludovic Orban, luni la conferinţa de presă organizată la Institutul Cantacuzino cu ocazia lansării pe piaţă a primului lot de produse imunostimulatoare OROSTIM-HV, relatează News.ro.

Directorul general al Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", Florin Oancea, a declarat că suplimentul alimentar OROSTIM-HV, care întăreşte imunitatea organismului la infecţii respiratorii, este primul produs lansat pe piaţă, după preluarea Institutului de către MApN, relatează Agerpres.

"Specialiştii Secţiei Imunomodulatori împreună cu cei din Departamentul de Cercetare-Dezvoltare au reuşit într-un timp relativ scurt, aproximativ un an, să revitalizeze produsul OROSTIM. Iată că prin munca asiduă a celor care lucrează în acest institut am reuşit să scoatem pe piaţă acest produs imunomodulator OROSTIM-HV, care este un supliment alimentar obţinut dintr-un lizat atomizat din 15 tulpini bacteriene şi o pulbere de extract de orz verde, folosit ca excipient. Are proprietăţi antioxidante şi de stimulare a imunităţii, determinând creşterea rezistenţei organismului la infecţii, în special ale tractului respirator superior. OROSTIM-HV se administrează în perioadele cu risc de apariţie a acestor infecţii respiratorii persoanelor care lucrează în colectivităţi cu susceptibilitate crescută de îmbolnăvire, copiilor cu infecţii respiratorii recurente, persoanelor de vârsta a treia şi celor cu stări de imunitate scăzută", a precizat Florin Oancea, în cadrul unei conferinţe de presă organizată la sediul Institutului Cantacuzino.

Premierul a precizat că a făcut din nou o vizită la laboratul de testare al Institutului care în prezent are o capacitate de testare de 1.200 de teste, zilnic.

„Am revizitat laboratorul de testare al Institutului Cantacuzino, care a fost dotat cu un extractor automat care a crescut capacitatea de testare semnificativ. Un extractor automat care are capacitatea de a identifica într-un interval de timp mai mic de o oră a 96 de probe prelevate şi care a dus la o capacitate crescută de testare a Institutului Cantacuzino care poate atinge 1.200 de teste pe zi. Pot să vă spun că pentru noi Institutul Cantacuzino reprezintă o instituţie fundamentală în cercetarea medicală românească, o instituţie pe care o vom sprijini, o instituţie pentru care vom încerca să asigurăm finanţări serioase pentru atingerea obiectivelor ambiţioase care au fost stabilite de conducerea Institutului”, a completat Orban.

Potrivit unui comunicat al MApN, OROSTIM-HV este un supliment alimentar care conţine o combinaţie dintr-un lizat atomizat format din 15 tulpini bacteriene şi o pulbere de extract de orz verde. Are proprietăţi antioxidante şi de stimulare a imunităţii, determinând creşterea rezistenţei organismului la infecţii.

Produsul se administrează în perioadele cu risc de apariţie a infecţiilor respiratorii persoanelor care lucrează în colectivităţi cu susceptibilitate crescută de îmbolnăvire, copiilor cu infecţii respiratorii repetate şi persoanelor de vârsta a treia în stări cu imunitate scăzută.

În următoarea perioadă se va continua dezvoltarea produsului, urmând ca anul viitor Institutul Cantacuzino să realizeze transferul tehnologic într-o altă arie de fabricaţie pentru producţia în serie a produsului. OROSTIM-HV se va putea achiziţiona începând cu data de 2 decembrie, de la punctul de vânzare al Institutului.