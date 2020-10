Ludovic Orban face pe lupul moralist, dupa ce Marcel Ciolacu a stat la restaurant cu mai multe persoane decat prevad regulile

Premierul Ludovic Orban i-a criticat duminică pe liderii PSD, surprinși la un restaurant din Buzău fără să respecte regulile de distanțare socială. ”Au avut o conduită iresponsabilă încă de la începutul pandemiei, bagatelizând pandemia, punând bețe în roate autorităților. Ignoră regulile de protecție sanitară”, a spus premierul într-o declarație citată de G4media.ro. Marcel Ciolacu a […] The post Ludovic Orban face pe lupul moralist, după ce Marcel Ciolacu a stat la restaurant cu mai multe persoane decât prevăd regulile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.