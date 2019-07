Ludovic Orban face toate calculele pentru susținerea lui Kovesi: cum poate ajunge procuror-șef european

Președintele PNL, Ludovic Orban, anunță susținere totală a europarlamentarilor PNL pentru Laura Codruța Kovesi, candidat la funcția de procuror-șef european. Orban arată că în cazul în care Guvernul din România nu-i va mai pune bete în roate, atunci Kovesi are șanse foarte mari să obțină funcția.

”PNL continua batalia pentru a asigura succesul candidatului roman pentru functia de procuror sef european. Desemnarea se face de catre Parlamentul European si de Consiliul Uniunii Europene. In ciuda sabotajului guvernului, europarlamentarii PNL au reusit sa convinga majoritatea din Parlamentul European sa o sustina pe Laura Codruta Kovesi. Dupa alegeri, se va relua procedura de negociere intre Parlament si Consiliu. Cu un parlament proaspat relegitimat prin vot democratic, forta sa de negociere va fi mult mai mare in fata unui Consiliu, care a luat decizia la nivel de reprezentanti. De asemenea, conjunctura post-alegeri este mai favorabila. Tarile din est pot sa revendice cu mai multa forta pozitii importante la nivel european. Macron nu prea mai are argumente politice pentru a sustine candidatura franceza. Daca si guvernul roman isi inceteaza boicotul si daca si celalalte forte politice romanesti din Parlamentul European vin in sprijinul PNL, sansa Romaniei de a castiga pozitia de procuror sef va fi foarte mare”, scrie Ludovic Orban.