Ludovic Orban garanteaza infuzie de fonduri UE in Romania: 'Nu vom rata niciun fel de resursa'

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, la B1TV, că România are certitudinea că va primi fonduri-europene_153.html">fonduri europene pe care le poate folosi pentru decontarea unor cheltuieli făcute pentru a combate criza economică și sanitară generată de coronavirus.

„De la nivelul UE avem cateva certitudini, una e legata de faptul ca o parte din sumele pe care le cheltuim pentru somajul tehnic vor fi decontate in limita unei sume de aproximativ 350 de milioane de eure. De asemenea, avem garantia ca vor fi decontate o parte in cheltuielile facute in lupta cu coronavirusul pe echipamente, materiale, substante si altele. Nu vom rata niciun fel de resursa care ne poate veni de la nivel european pentru a sustine lupta cu coronavirusul (...) S-a luat o decizie buna de crestere a flexibilitatii intre fondurile europene, de a decide ca o parte din sumele alocate pe diferite programe sa fie directionate spre alte programe, vom incerca sa folosim acest lucru ca sa sustinem companiile”, a declarat Ludovic Orban.

