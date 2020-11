Ludovic Orban: 'Guvernele anterioare au primit avertismente in privinta unor eventuale epidemii; nu s-a luat nicio masura'

Guvernele anterioare au primit avertismente de la specialişti că trebuie făcute pregătiri pentru eventuale epidemii, dar nu s-a luat nicio măsură, a declarat joi premierul Ludovic Orban.

"Trebuie să recunoaştem că această criză sanitară, această epidemie a prins România într-un moment în care nu era pregătită - ăsta este adevărul - de la stocurile strategice - orice ţară are nişte stocuri strategice de echipamente - stocurile strategice care însemnau măşti, echipamente, inclusiv ventilatoare, injectomate, monitoare, paturi de terapie intensivă. Deci n-aveam nimic, deci stocuri zero în ceea ce priveşte bătălia cu epidemia. Şi asta s-a întâmplat în condiţiile în care guvernele anterioare au primit avertismente din partea epidemiologilor, din partea profesioniştilor că trebuie făcute pregătiri pentru eventuale epidemii. Nu s-a luat nicio măsură. Noi ne-am trezit repede. Noi am adoptat ordonanţa de urgenţă privind constituirea stocurilor strategice cu mai mult de o lună înainte de apariţia primului caz în România de coronavirus", a afirmat Orban la Realitatea Plus, potrivit agerpres.ro.

El a susţinut că, de asemenea, autorităţile au trebuit să facă faţă "unor situaţii absolut incredibile".

"În Bucureşti, de exemplu, sunt cam 700, 800, 1.000 de cazuri. Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti trebuie să facă faţă, şi Serviciul de ambulanţă (...) la solicitări mult mai multe, pentru că din cei care se testează cam 20 - 25 % sunt pozitivi. Unii au simptome, dar nu sunt bolnavi de coronavirus. Ei trebuie să facă faţă unor eforturi uriaşe. A trebuit să facem apel la voluntari pentru a putea aduce la zi anchetele epidemiologice care se fac pentru fiecare caz pozitiv. (...) La debutul pandemiei, capacitatea noastră de testare pe aparate de tip Real Time PCR era de 4-500 de teste pe zi. Astăzi am depăşit 50.000 şi continuăm să creştem. Noi am fost într-o creştere constantă a capacităţii de testare, în condiţiile în care nu-i simplu să autorizezi un centru de testare", a explicat şeful guvernului.

Orban a subliniat că este nevoie de suplimentarea personalului medical, adăugând că orice medic care se întoarce în ţară este bine-venit şi îşi găseşte loc de muncă imediat.

"Acum, de exemplu, avem un act normativ, după consultarea cu universităţile de medicină, cu rectorii şi cu organizaţiile studenţilor, de introducere a unui sistem de voluntariat din partea studenţilor din anii terminali care să vină să contribuie la acest efort de luptă anti COVID. (...) Noi am fost într-o continuă dezvoltare", a spus el.