Ludovic Orban: Guvernul a alocat 175 de milioane de euro pentru inceperea cursurilor scolare, dintre care 100 de milioane de euro pentru tablete

Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, că Guvernul a alocat 175 de milioane de euro pentru începerea în bune condiţii a cursurilor şcolare, dintre care 100 de milioane de euro, pentru achiziţionarea de tablete pentru elevi.

"Azi am finalizat ordonanţă de urgenţă, după avizul Consiliului Legislativ, prin care am alocat 175 de milioane de euro, 100 de milioane de euro sunt pentru achiziţionarea de tablete în special pentru elevi, de către autorităţile locale sau de către unităţile şcolare. În cazul în care numărul de tablete pe care le achiziţionăm centralizat nu va fi suficient, autorităţile locale, unităţile şcolare, vor putea achiziţiona aceste tablete şi noi vom deconta din fondurile europene, în limita a 100 de milioane de euro", a spus premierul la Digi24 El a mai spus că 50 de milioane de euro vor fi alocaţi pentru decontarea cheltuielilor de achiziţionare a mijloacelor de protecţie sanitară, măşti, substanţe de dezinfecţie, 25 de milioane de euro vor fi pentru achiziţionarea de cisterne sanitare, pentru şcolile care nu au apă curentă.Potrivit premierului, sumele respective vor fi suplimentate dacă va fi necesar.Guvernul a aprobat ordonanţa de urgenţă pentru alocarea din fonduri externe nerambursabile a 175 de milioane de euro pentru achiziţia de echipamente şi materiale sanitare în vederea începerii noului an şcolar, a declarat, luni, şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, la finalul şedinţei Executivului.Potrivit acestuia, 100 de milioane de euro se vor folosi pentru achiziţia de tablete şi dispozitive electronice pentru învăţământ online pentru aproximativ 500.000 de elevi, iar 50 de milioane de euro vor fi fonduri pentru acoperirea cheltuielilor legate de achiziţia materialelor de protecţie sanitară şi medicală - măşti şi dezinfectanţi în şcoli.Totodată, 25 de milioane de euro vor alocate pentru achiziţia de containere sanitare mobile care vor beneficia, în acelaşi timp, de o finanţare de 5.000 de euro/container pentru racordul la infrastructura de apă şi canalizare.