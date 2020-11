Ludovic Orban ii cearta din nou pe romani: “Fac apel sa inteleaga ca este mult mai usor sa nu te imbolnavesti decat sa treci prin boala”

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni seară, că românii trebuie să înţeleagă că este fundamentală respectarea regulilor de protecţie sanitară, pentru a nu ajunge în situaţia altor ţări “în care practic a explodat pandemia” şi în care autorităţile au fost nevoite să ia măsuri radicale. ”Fac apel să înţeleagă că este mult mai uşor să […] The post Ludovic Orban îi ceartă din nou pe români: “Fac apel să înţeleagă că este mult mai uşor să nu te îmbolnăveşti decât să treci prin boală” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.