Ludovic Orban ii ia apararea lui Lucian Bode: 'Nu are niciun fel de raspundere. Nu cred ca pe un accident se poate lua o decizie pe mandatul de ministru'

Lucian Bode nu a are niciun fel de răspundere: nu a fost la volan, nu a impus ritmul de deplasare și nu se pune problema schimbării din funcție, spune premierul Ludovic Orban.

„Trebuie să cunoașteți legislația în domeniu, trebuie să cunoașteți activitatea dlui Bode, care rareori a apelat la transportul cu mașina SPP. El a utilizat mașina de la Ministerul Transporturilor. Atunci când ești într-o mașină SPP comunici doar destinația și ora la care trebuie să ajungi. Demnitarul nu are nicio putere de a dicta echipei SPP viteza și conduita în trafic”, spune Ludovic Orban, relatează Mediafax.

Premierul arată că Lucian Bode este un om extrem de serios, care nu a abuzat de funcție.

„Din punctul meu de vedere nu cred că... eu cred că activitatea unui ministru trebuie evaluată după rezultate, iar rezultatele se văd, sunt vizibile. (...) Am avut o discuție cu dl. Bode. Nu am discutat despre schimbare. Nu are niciun fel de răspundere: nu a fost la volan, nu a impus ritmul de deplasare, nu a avut practic niciun fel de răspundere directă în acest eveniment. Nu cred că pe un accident se poate lua o decizie pe mandatul de ministru”, adaugă premierul.

Ministrul Transportului, Lucian Bode, spune că a comunicat SPP că nu se grăbește, iar în momentul accidentului se afla pe bancheta din spate, unse se odihnea: „Regret nespus acest incident”.

O filmare a unui motociclist aflat în trafic arată cum o maşină în care se afla ministrul Transporturilor a circulat pe contrasens pentru a depăşi o porţiune aglomerată, deşi depăşirea nu este permisă în zona respectivă. Ulterior a lovit frontal un autoturism care a venit din sens opus.

Accidentul a avut loc pe DN7, în zona localităţii Drăganul din judeţul Argeş.

