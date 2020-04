Ludovic Orban ii lasa din brațe pe șefii PNL din județe: Nu am prieteni, nu am colegi de partid

Premierul și liderul PNL, Ludovic Orban, se delimitează de anumiți oameni ai PNL din teritoriu și susține că oricine greșește în această perioadă trebuie să răspundă cu funcția sau penal, dacă este cazul.

”Nu cunosc persoana de la DSP Suceava, nu eu am făcut numirea în funcție. Nu mi s-a spus că este susținută de PNL.

Important este ca oricine nu-și face datoria să răspundă fie cu funcția, fie o răspundere penală, dacă este cazul răspunderii penale. Din punctul meu de vedere nu am prieteni, nu am colegi de partid, nu am decât oameni de la care aștept să-și facă datoria, iar cine nu-și face datoria trebuie să plece.”, a spus Ludovic Orban, la Europa FM.