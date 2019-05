Ludovic Orban ii mobilieaza pe liberali cu amintiri NEGRE: Ne-a batut mar PSD-ul /VIDEO

Președintele PNL, Ludovic Orban, mobilizează electoratul liberal amintindu-le că în 2016 PSD i-a ”bătut măr”, dar între timp PNL a crescut și PSD a scăzut, iar acum liberalii își pot lua revanșa.

”În ianuarie, februarie, martie 2017, după ce PSD-ul ne-a bătut măr, erau la 54-55% în sondajele de opinie, iar Partidul Național Liberal căzuse la 16-17%, baza partidului era demoralizată. Când le spuneam unor colegi de-ai mei că putem să-i batem pe PSD-iști, se uitau la mine ca la felul 14.

Iată, astăzi, că se poate! Iată, astăzi, că Partidul Național Liberal are forța de a spune adevărul și de a-i convinge pe români că România trebuie să revină în mâna românilor buni, cinstiți, credincioși, pricepuți, corecți, cu frică față de Dumnezeu și care știu ce trebuie să facă în această țară.

Oameni buni, dacă cineva vă spune că Partidul Național Liberal nu are program, înseamnă că este rău intenționat. Prin tot ceea ce facem arătăm că avem program. Când ei au vrut, și-au introdus supracciza la combustibil. Partidul Național Liberal a fost împotrivă și i-a avertizat că va scădea consumul de combustibil în România, că vor scădea încasările la bugetul de stat și că prețul motorinei și benzinei se va duce în aer. Am avut dreptate. Normal că avem program. Partidul Național Liberal, dacă ajunge la guvernare va tăia supraaciza la combustibil. Atunci când au venit și-au introdus suprataxa pe contractele part-time, în care oameni care poate nu câștigau suficient dintr-un loc de muncă, sau poate nu aveau capacitatea să muncească patru ore, puteau să câștige un ban dintr-un contract pe două, pe patru ore, pe șase ore. Ei au taxat astfel încât aproape niciun român nu mai poate să facă un contract pe part-time că trebuie să plătească la salariu minim brut integral, chiar dacă el muncește două ore.

S-a ajuns în situația absurdă în care trebuiau să plătească mai mult taxe decât încasau, ca urmare a reglementărilor idioate. Vă spun, Partidul Național Liberal are program. Vom desființa suprataxa pe part-time pentru a le permite celor care vor să muncească în plus ca să câștige mai bine, să își facă astfel de contracte și să nu trebuiască să plătească taxe și impozite în plus pentru că vor să muncească.”, a spus Ludovic Orban, în cadrul mitingului PNL de la Galați.