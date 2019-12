Ludovic Orban, in Parlament: renunța la micșorarea sporurilor și accepta cumulul pensie-salariu

În fața avertismentului de sistare a ativității pe termen nelimitat în toate instanțele din țară, premierul Ludovic Orban face un pas înapoi și evită o criză. În fața Camerelor reunite, Orban a anunțat că a renunțat să reducă sporul pentru condiții periculoase și vătămătoare la 500 de lei, de la 15% din salariul de bază. The post Ludovic Orban, în Parlament: renunță la micșorarea sporurilor și acceptă cumulul pensie-salariu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.