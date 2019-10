Ludovic Orban incepe sa dea din interiorul echipei: Ministerele care DISPAR din noul Guvern

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a prezentat, miercuri seara, câteva ministere care nu vor mai exista în noul Executiv, între care se numără Ministerul Energiei şi Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, anunță AGERPRES.

"Şi energia este economie şi turismul este economie. Ape, păduri, mediu oarecum sunt un domeniu. La nivelul Consiliul UE există formaţiunea care este pe transporturi, infrastructură şi comunicaţii şi noi unim infrastructura cu comunicaţiile. Sunt lucruri normale. Nu avem patru ministere de Externe, avem un singur Minister de Externe, politica externă se face printr-un singur Minister de Externe. Sunt lucruri de bun-simţ. (...) Multe (n.r. ministere) s-au făcut ca să dea sinecuri. Mai avem o discuţie legată de Ministerul Tineretului şi Sportului. Suntem în an preolimpic, există o sensibilitate în zona de sport şi din cauza asta am acceptat o discuţie pe care să o am şi cu COSR, şi cu organizaţiile de tineret şi cu Consiliul naţional al tineretului", a declarat Orban la B1 TV.

El a acuzat faptul că Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a fost o "agenţie de voiaj şi un mod de a aloca bani publici".

"De exemplu, în Republica Moldova, în Basarabia, au fost finanţate televiziuni, site-uri de ştiri care îl preamăreau pe dictatorul Plahotniuc şi care atacau pe toţi proeuropenii şi proromânii formaţiunilor democratice din banii daţi de la bugetul de stat prin intermediul Românilor de Pretutindeni", a spus Orban.

Potrivit acestuia, pentru învestirea Guvernului există peste 15 voturi suplimentare celor 238 de voturi de la moţiunea de cenzură.

"Negocierile continuă", a adăugat Orban.

Premierul desemnat contează pe susţinerea USR în Parlament.

"Sunt încrezător că vor contribui partenerii noştri din Opoziţie la înlocuirea furibundului Guvern Dăncilă, care în fiecare zi comite fapte din ce în ce mai grave şi care după părerea mea reclamă atenţia DNA. În ceea ce priveşte poziţionarea lor, este o poziţie care probabil este dictată de nişte argumente, de nişte calcule politice, important este să ne sprijine în efortul nostru de a aşeza un Guvern competent, care să rezolve marile probleme cu care se confruntă România", a afirmat Orban.

El a susţinut că Guvernul Dăncilă organizează o serie de concursuri şi face demiteri şi, de asemenea, că are loc o "sifonare" a banului public pentru a mitui primari.

Orban a indicat, printre altele, că potrivit unor reprezentanţi ai TAROM, directoarea companiei a fost demisă deoarece ar fi refuzat să ţină la sol aeronavele în ziua moţiunii de cenzură, având în vedere că peste 20 de parlamentari urmau să vină din ţară la Bucureşti.

Preşedintele PNL a spus că şi Pro România va susţine noul Executiv.

"O bună perioadă de timp Pro România a amânat o decizie hotărâtă de a susţine moţiunea de cenzură. Eu nu cred că ei vor merge pe o variantă în care să susţină Guvernul Dăncilă la butoane", a arătat Orban.

El a mai spus că până în prezent în discuţiile avute nu i s-a solicitat nimic care să fie contrar filosofiei, credinţei şi programului PNL.

"Nu putem renunţa la poziţiile noastre în aproape toate domeniile. (...) Din punctul nostru de vedere, privind calculele, nu ar trebui să ne străduim atât de mult în aceste negocieri. Problema pe care o avem este că nu judecăm situaţia prin prisma interesului politic şi electoral al PNL, problema este legată de faptul că nu mai putem accepta perpetuarea actualei stări de fapt. Este vital pentru România să învestim un Guvern legitim, care să se apuce de treabă cât mai repede, altfel riscăm să se ducă de râpă o mulţime de lucruri în România, riscăm să-i lăsăm pe ăştia să angajeze cheltuieli pentru care nu există bani în continuare, riscăm să facă toate porcăriile din lume şi riscăm să aruncăm ţara în nesiguranţă şi poate chiar în criză guvernamentală, de care nu are nevoie România astăzi", a susţinut Orban.

Potrivit acestuia, ordonanţele de urgenţă vor fi adoptate de viitorul Guvern în urma dezbaterilor, iar în Parlament, proiectele legislative - după consultări.

Orban a mai afirmat că până pe 22 decembrie nu se pot organiza alegeri anticipate.