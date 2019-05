Ludovic Orban intensifica atacurile: Am ajuns sa fim conduși de toti hotii, de toti tupeistii, de toate scursurile

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi seară, la Piatra Neamţ că nu ştie de ce românii au fost pedepsiţi de au ajuns să fie conduşi de ”toţi hoţii, toţi tupeiştii şi toate scursurile” şi că e vremea ca românii cinstiţi şi europeni să conducă această ţară.

“Oare ce om fi făcut rău de am ajuns să fim pedepsiţi, să fim conduşi noi, un popor de oameni cu şapte ani de acasă, un popor de oameni credincioşi, un popor de oameni inteligenţi, un popor de oameni plini de viaţă, ospitalieri cinstiţi, cu ce am păcătuit de am ajuns să fim conduşi de toate cozile de topor, de toţi hoţii, de toţi tupeiştii, de toate scursurile care au ajuns în capul trebii în România. E vremea, e vremea dragii mei ca oamenii buni, ca românii cinstiţi, românii harnici, românii civilizaţi, românii europeni să conducă în România şi să îi trimită pe cei care şi-au bătut joc de ţara asta în ultimii 30 de ani, să-i trimită de aici, să nu-i mai vedem niciodată pentru că România merită o altă soartă”, a declarat Ludovic Orban, joi seară, la lansarea candidaţilor PNL pentru alegerile europarlamentare de la Piatra Neamţ.

El spune că bogăţia României nu sunt lingourile pe care vor să le aducă în ţară Liviu Dragnea şi Darius Vâlcov, ci oamenii din această ţară.

“România e o ţară bogată, care nu numai că are bogăţii, are un popor minunat. aurul României nu sunt lingourile pe care vrea să le aducă Dragnea şi cu Vâlcov de la Londra ca să le transforme în ghiuluri şi în inele, aşa cum spunea ministrul Economiei, aurul României sunt românii, aurul României sunt oamenii care trăiesc în această ţară şi oamenii care mulţi au fost obligaţi să plece din ţara asta ca să-şi găsească norocul”, a mai afirmat Ludovic Orban.