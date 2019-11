Ludovic Orban intervine in alegerile din Chișinau: Republica Moldova are nevoie de o democrație curata

Liderul PNL Ludovic Orban a transmis sâmbătă, înaintea turului 2 al alegerilor locale din Republica Moldova, unde în centrul atenției este capitala Chișinău, că votul trebuie să arate parcursul european al statului de peste Prut.

`Indemn toti cetatenii Republicii Moldova sa mearga sa voteze in turul doi al alegerilor locale. Republica Moldova are nevoie de o democratie curata, iar exercitarea votului este un pas important pentru pastrarea sanatatii democratiei. Chisinaul si toate celelalte administratii locale din Republica Moldova au nevoie de dezvoltare si de un parcurs european. Imi doresc ca votul din 3 noiembrie sa arate ca fratii nostri moldoveni iubesc democratia si vor sa fie alaturi de noi, in Europa”, a scris Orban pe Facebook.

La 20 octombrie 2019 cetățenii municipiului Chișinău au fost invitați la urnele de vot să aleagă primarul general al capitalei, funcție pentru care au candidat 18 persoane. Deoarece niciunul din cei 18 candidați înscriși în cursa electorală nu a reușit să acumuleze mai mult de jumătate din voturi necesare pentru a fi ales, la 3 noiembrie 2019 în Chișinău va avea loc al doilea tur de scrutin cu participarea lui Ion Ceban și Andrei Năstase – candidații care au obținut cele mai multe voturi în primul tur.

Vezi și: Victor Ponta, ofertă pentru PNL: CONDIȚIA pentru a intra în sală la votul de învestitură a Guvernului .