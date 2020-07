Ludovic Orban interzice dansul in spațiul public și ii obliga pe copiii de peste 5 ani sa poarte masca

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU), condus de premierul Ludovic Orban, a adoptat, marți seara, un proiect de hotărâre prin instituie mai multe restricții și impune câteva obligații. Printre altele, va fi obligatori purtarea măștii de protecție în aer liber în anumite intervale orare, pentru toate persoanele, stabilite prin hotărâre a comitetelor locale pentru […] The post Ludovic Orban interzice dansul în spațiul public și îi obligă pe copiii de peste 5 ani să poarte mască appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.