Ludovic Orban l-a demis prin Ordonanța de Urgența pe Horia Constantinescu, șeful ANPC

Horia Constantinescu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor a fost demis în această seara, printr-o Ordonanta de urgenţă. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial. Mihaela Irina Ionescu a fost numită, prin aceaşi ordonanţă, preşedinte interimar la conducerea Autorităţii, până la numirea unui alt preşedinte. Horia Constantinescu a fost desemnat preşedinte al ANPC în luna