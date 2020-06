Ludovic Orban, la consultarile cu FRF si LPF dinaintea reluarii meciurilor din Liga I: "Se mai uita omul si la meciuri, nu doar la stiri terifiante"

"Nu poate fi vorba de spectatori (n.r. la meciurile de fotbal) dupa 15 iunie", a declarat premierul Ludovic Orban, joi dimineata, in cadrul unei intalniri cu ministrul Sporturilor, Ionut Stroe si conducerile FRF si LPF. In cadrul discutiilor, Orban a mai declarat ca asteapta "cu mare interes reluarea campionatului, ca microbist, fara a spune cu ce ehipa tin". "Se mai uita omul si la meciuri, nu doar la stiri terifiante", a mai declarat Orban in cadrul intalnirilor.