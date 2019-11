Ludovic Orban le-a promis primarilor cel puțin 65% din impozitul pe venit

Preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, Robert Negoiţă, a declarat, marţi, că premierul Ludovic Orban s-a angajat că aceste unităţi administrativ-teritoriale vor primi o cotă din impozitul pe venit de "minim 65%" potrivit Agerpres

"Am stabilit şi dumnealui s-a angajat că vom avea o cotă din iv (impozitul pe venit - n.r.) de minim 65%, pentru a repara complet nedreptatea ar trebui să fie un 67%, dar s-a angajat la minim 65%, sper din suflet că vom avea 67% . Şi doi, foarte important, de asemenea, că vor prelua, aşa cum a fost dintotdeauna, costurile sociale la Guvern, pentru că, din toate analizele noastre, este o mare nedreptate să vină la local, va prelua un minim de 50%, dar ne-a asigurat că se va orienta undeva la 90%. Repet, ne-a garantat doar un minim de 50%", a afirmat Negoiţă, la finalul întâlnirii de la Guvern cu premierul.El a adăugat că, în cadrul discuţiilor, s-a convenit asupra înfiinţării unui grup de lucru "pe partea de digitizare"."Să modernizăm România, să nu mai stăm în Evul Mediu, în acest dezastru în care am trăit până acum, mai ales administraţia centrală. Deci, iată, câteva aspecte, foarte relevante, pentru că, pe de-o parte, se refac bugetele locale, aşa mici cum erau, dar se refac, pe de altă parte, odată cu digitizarea o să avem optimizarea costurilor, pentru că nu mai avem atât de mari cheltuieli cum avem în prezent din cauza faptului că nu avem implementată tehnologie", a spus Negoiţă.Potrivit acestuia, partea guvernamentală a promis, totodată, că până la finele anului legea bugetului de stat va fi aprobată. "Ne-au promis că până la sfârşitul anului vom avea legea bugetului aprobată", a menţionat el.Robert Negoiţă a mulţumit premierului şi miniştrilor prezenţi la întâlnire pentru invitaţia de a discuta la Guvern şi a susţinut că, în cazul în care Ludovic Orban îşi va respecta angajamentele, poza sa va fi pusă în sediul AMR."Ultimele dăţi când am venit aici am venit neinvitaţi pentru că era cuţitul la os. Acum am reuşit să venim aici invitaţi. (...) Pot să vă spun cu multă satisfacţie că am trăit bucuria de a sta de vorbă cu o persoană care mi-a dat senzaţia că înţelege ceva. (...) I-am promis domnului prim-ministru că dacă reuşeşte să îndrepte nedreptăţile, nenorocirile pe care le-au făcut fostele guverne merită să-i punem poza la intrare la Asociaţia Municipiilor. Vă spun adevărul, fix asta am discutat în interior, evident că trebuie să cer acordul, o să propun colegilor din Asociaţia Municipiilor", a afirmat preşedintele AMR