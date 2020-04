Ludovic Orban le cere romanilor sa nu se relaxeze: Ne pregatim 'sa convietuim cu acest virus'

Premierul Ludovic Orban a declarat că măsura prelungirii programului pieţelor agroalimentare în perioada sărbătorilor pascale nu înseamnă nerespectarea regulilor de distanţare socială şi a făcut din nou apel la români să nu relaxeze măsurile şi să le respecte cu stricteţe în continuare, inclusiv după ce vârful epidemiei de coronavirus va fi depăşit şi în România.

"Am introdus în reglementarea din ordonanţa militară obligaţia de a respecta, ca şi în supermarketuri şi în alte locuri, acele reguli de asigurare a a distanţei fizice atunci când oamenii aşteaptă să-şi cumpere produse, cu dorinţa de a reduce posibilitatea de transmitere a virusului. Nici nu am avut vreodată intenţia să reducem activitatea pieţelor, pieţele, multe dintre ele, sunt în aer liber, chiar şi cele care sunt pieţe închise, oferă anumite distanţe, singura problemă este ca atunci când oamenii aşteaptă să cumpere un produs să stea la o distanţă de minim 1,5 metri şi tocmai asta am solicitat prin articolul din ordonanţă (Ordonanţa militară 8 - n.r.) care a fost prezentat public aseară", a declarat Ludovic Orban, vineri, la Antena 1, potrivit Agerpres El a răspuns astfel, întrebat despre "îmbulzeala" din pieţe în preajma sărbătorilor pascale şi dacă măsura privind programul prelungit permis comercianţilor în pieţele agroalimentare în această perioadă este "un semnal de relaxare".Întrebat dacă mesajul său către cetăţeni este să respecte cu aceeaşi stricteţe măsurile de distanţare socială, premierul a spus: "Este clar că le recomand şi chiar îi rog pe români să nu relaxeze măsurile, să respecte în continuare cu stricteţe toate regulile, să îşi petreacă cel mai mult timp în casă"."Atunci când ies, când se duc la cumpărături, când se duc să-şi ajute mama sau o rudă sau când se duc în orice deplasare care este permisă în plimbare, să menţină distanţa fizică, să evite interacţiunea directă cu alţi cetăţeni. Şi la locul de muncă trebuie să se protejeze prin toate mijloacele de protecţie de care trebuie să beneficieze din partea angajatorilor şi să fie în continuare foarte atenţi, să respecte toate recomandările", a spus Orban.El a susţinut că toate recomandările privind distanţarea socială, în special privind igiena personală, vor trebui respectate şi pe mai departe, chiar dacă va trece vârful epidemiei."Epidemiologii nu pot să spună 100% că va muri virusul şi că nu va mai exista o perioadă de timp riscul de transmitere a virusului. Vom vedea care vor fi evoluţiile. Văd, deja, că în foarte multe ţări europene există o pregătire pe care şi noi am început să o facem şi anume să convieţuim, să spun, între ghilimele, cu acest virus, şi să pregătim revenirea la normalitate, sigur, după trecerea vârfului epidemiei, făcută gradual şi în nişte condiţii de siguranţă care vor trebui foarte bine pregătite", a mai spus Orban.Pieţele agroalimentare rămân deschise pe toată perioada stării de urgenţă, strict pentru agricultorii care prezintă certificat de producător agricol, cu obligaţia respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19, a anunţat, joi seara, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela.