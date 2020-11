Ludovic Orban, mesaj cu ocazia zilei Cercetatorului si Proiectantului din Romania

Ziua de 19 noiembrie are o însemnătate aparte astfel că, premierul Ludovic Orban a ținut sa tranmită un mesaj.

Vă prezentăm în continuare conținutul integral al mesajului.

“Ziua de 19 noiembrie este dedicată de mai mult de două decenii unei categorii profesionale de elită a României, cercetătorii și proiectanții. Avem în acest domeniu de activitate numeroase exemple de renume care au dat și dau valoare profesiei de cercetător și proiectant, începând cu savantul american de origine română George Emil Palade (1912-2008), laureat al premiului Nobel pentru medicină, în onoarea căruia a fost instituită această sărbătoare la nivel național.Este salutară inițiativa de a le dedica o zi în calendarul sărbătorilor din România. Ca prim-ministru, consider că acest domeniu de activitate strategic fundamental pentru transformarea sustenabilă a societății românești merită mai multă atenție din partea celor care conduc destinele țării și mai multe resurse, având în vedere potențialul uman pe care cercetarea românească a dovedit cu prisosință că îl are.Cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică se numără printre domeniile considerate prioritare de către echipa guvernamentală pe care o conduc și am demonstrat deja acest lucru prin faptul că, pentru prima oara la o rectificare bugetară, la rectificarea bugetară din vara anului curent, am suplimentat bugetul alocat cercetării cu 200 milioane lei, pentru a majora astfel finanțarea proiectelor de cercetare exploratorie din cadrul Planului Național Cercetare Dezvoltare Inovare III.Vom continua în această direcție și în cadrul programului de guvernare liberal pe care îl vom lansa și prezenta astăzi, care prevede atingerea țintei de 2% din PIB până în 2024 pentru cercetare si inovare (1% finanțare publică + 1% finanțare privată), cu asigurarea unei distribuții bugetare echilibrate, destinate susținerii atât a cercetării aplicative și inovării, cât și a cercetării fundamentale și de frontieră, cu accent pe domeniile de specializare inteligentă/cu potențial de creștere.Susținem, de asemenea, pactul pentru cercetare propus recent de AdAstra și, în genere, orice inițiativă care vizează schimbări structurale în sistemul național de cercetare și inovare, contribuind astfel la dezvoltarea economică și creșterea competitivității României.Ne propunem în acest sens un set de masuri strategice prin care să îmbunătățim condițiile-cadru pentru cercetarea publică, prin atragerea de resurse umane înalt calificate și de investiții în infrastructura necesară acestui domeniu și pentru stimularea cooperării public-private ca motor al inovării.De asemenea, vom asigura un cadru stimulativ pentru succesul participării cercetării românești la programul cadru al UE Orizont Europa și pentru valorificarea excelenței în domeniul infrastructurilor pan-europene de cercetare găzduite de România (ELI-NP și Danubius) pentru a deveni partener activ în cooperarea transnațională în Spațiul European de Cercetare.De ziua lor, îi felicit pe cercetătorii și proiectanții din România pentru toate rezultatele muncii lor de până acum, le urez succes și mai departe și îi asigur de sprijinul constant al Guvernului în toate proiectele orientate către dezvoltarea economică și socială a țării