Ludovic Orban, MESAJ de pe șantierul patriei. Promite INVESTIȚII in domeniul cel mai NEGLIJAT

Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, că actualul executiv va investi masiv în dezvoltarea infrastructurii de transport din ţară, după "ce a trecut prea mult timp şi prea multe guverne mai mult au vorbit, decât au făcut".

"Guvernul pe care îl conduc are ca obiectiv realizarea de investiţii masive în dezvoltarea infrastructurii de transport din România. (...) În 2008 a fost realizat studiul de fezabilitate şi s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pe autostrada Piteşti - Sibiu. Sigur că 12 ani de zile au rămas pe hârtie. Astăzi chiar sunt bucuros să văd că lucrările nu mai sunt pe hârtie, ci sunt în teren, un constructor mobilizat, care, după opinia mea, va avea capacitatea să termine mai repede acest obiectiv de investiţii. Domnul ministru al Transporturilor ştie că are foarte clar, susţinerea mea totală. Orice problemă trebuie rezolvată, pentru a putea împinge înainte proiectele de investiţii. A trecut deja prea mult timp şi prea multe guverne mai mult au vorbit, decât au făcut. Din punctul nostru de vedere este momentul acţiunii, momentul realizării marilor investiţii de care are nevoie România", a spus Ludovic Orban.

Premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan şi ministrul Transporturilor, Lucian Bode, au vizitat, vineri dimineaţa, şantierul Autostrăzii Sibiu-Piteşti, tronsonul I, pe distanţa Sibiu - Boiţa (judeţul Sibiu).