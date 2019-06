Ludovic Orban, mesaj de sustinere pentru Maia Sandu si Andrei Nastase

In contextul in care Presedintia Romaniei are o pozitie ambigua fata de Chisinau, limitandu-se la a indemna la respectarea democratiei, iar ministrul de Externe transmite un mesaj de cautionare, practic, a lui Plahotniuc, liderul PNL Ludovic Orban are un mesaj de sustinere a executivului condus de Maia Sandu, pozitie sincron, de altfel, cu aceea a Uniunii Europene.