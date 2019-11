Ludovic Orban, mesaj mobilizator pentru toți parlamentarii: 'Ii aștept sa vina sa-și exercite dreptul de vot. Mergem inainte'

Lideul PNL, Ludovic Orban, le-a transmis un semnal parlamentarilor înaintea votului de învestitură a Guvenrului. Orban susține că are semnalate doar două absențe semnalate.

Citește și: Ludovic Orban, înainte de VOTUL CRUCIAL: E un boicot JENANT!

„Aștept cu încredere ca un număr cât mai mare de parlamentari cu care am semnat înțelegeri să vină să-și exercite dreptul de vot. Nu accept ca PSD-ul să-mi evalueze reprezentanții în Guvern. Mergem înainte cu acest Guvern! În privința lui Sorin Cîmpeanu și Daniel Constantin am avut o relație cât se poate de normală și de bună cu ei. În ceea ce-l privește pe domnul Ponta s-a pronunțat. Am purtat discuții cu mulți parlamentari, cu foarte mulți parlamentari. Avem semnalate două absențe, dar sunt motivate, sunt colegi de la noi”, a precizat Ludovic Orban într-o conferință de presă.

Parlamentarii se întrunesc luni de la ora 14:00 pentru a vota învestirea Guvernului Ludovic Orban. Pentru a fi învestit sunt necesare 233 de voturi.