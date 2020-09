Ludovic Orban, mesaj pentru noul an scolar: "Copiii si adolescentii Romaniei incep astazi un an scolar atipic, un adevarat test pentru intreaga societate"

Premierul Ludovic Orban a transmis luni, 14 septembrie 2020, un mesaj cu ocazia inceperii noului an scolar. El a spus ca elevii se intorc in clase pentru a-si continua pregatirea cu o lectie in plus pe care trebuie sa o invete: grija fata de propria sanatate si fata de cei din jur, subliniind ca ne confruntam cu un inamic diferit fata de virusurile cunoscute pana acum, iar solutia pe care o avem la indemana este sa impiedicam transmiterea lui, respectand cateva reguli simple de igiena si de ...