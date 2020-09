Ludovic Orban: "Nu avem avizul Consiliului Legislativ pe proiectul privind prelungirea starii de alerta"

Premierul Ludovic Orban a anuntat ca va trebui sa fie intrunit luni Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) si apoi facuta o sedinta de Guvern in care sa fie aprobata hotararea privind prelungirea starii de alerta, in contextul in care pana in prezent nu a fost dat avizul Consiliului Legislativ pe proiectul de act normativ. El a adaugat ca hotararea va include si masuri in ziua votului la alegerile locale precum si masuri de relaxare in anumite domenii.