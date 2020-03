Ludovic Orban nu este infectat nu coronavirus. Prim-ministrul va iesi din izolare

Prim-ministrul a primit rezultatul celui de-al doilea test pentru coronavirus, iar acesta este negativ. Asadar, Orban a precizat ca va iesi din izolare si isi va relua activitatea la Guvern.

Conform Grupului de Comunicare Strategica, prim ministrul Romaniei, Ludovic Orban a fost testat negativ pentru coronavirus. De asemenea, si ceilalti membri ai Guvernului au primit rezultatele testelor, iar toate au fost negative.

Ludovic Orban a fost testat negativ pentru coronavirus

Orban a efectuat pe data de 13 martie primul test pentru COVID-19, iar rezultatul a fost negativ. Luni, 23 martie a efectuat cel de-al doilea test, iar rezultatele au fost publicate in aceasta dimineata de catre Grupul de Comunicare Strategica.

Rezultatul premierului a fost negativ, motiv pentru care acesta va iesi din izolare si se va intoarce la Palatul Victoria.

Premierul a avut contact cu Vergil Chitac

In cadrul reuniunii Biroului Politic National al PNL din data de 9 martie 2020, Ludovic Orban si ceilalti membri ai partidului au avut contact direct cu senatorul Vergil Chiatc, diagnosticat cu coronavirus.

Dupa ce senatorul Chitac a fost internat la spital, prim-ministrul Romaniei a decis sa se izoleze timp de 14 zile la Vila Lac, iar ulterior efectuand primul test pentru coronavirus care a iesit negativ.

„Premierul Ludovic Orban, precum si membri ai Guvernului, au primit rezultatul testului pentru noul coronavirus (COVID-19), acesta fiind unul negativ.

In urma acestui rezultat negativ, premierul a epuizat regimul de izolare de 14 zile si isi va relua activitatea curenta la Palatul Victoria. In acelasi sens vor proceda si ceilalti membri ai Guvernului care s-au aflat in perioada de izolare”, a transmis Grupul de Comunicare Strategica.

Deputat PNL, infectat cu coronavirus

Deputatul PNL, Lucian Heius, primarul Devei, Florin Oancea si administratorul public Adrian David Nicolae au fost confirmati cu noul virus dupa ce au avut contat cu senatorul Vergil Chitac. Ulterior, cei trei au fost declarati vindecati si externati din spital.

De asemenea, procurorii sectiei de urmarire penala si criminalistica din Parchetul General s-au sesizat cu privire la savarsirea infractiunii de zaadarnicirea combaterii bolilor in cauza in ceea ce il priveste pe Chitac, dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata cu coronavirus.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.