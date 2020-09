Ludovic Orban: Nu exista o crestere semnificativa a procentului de imbolnaviri la școlari

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri că, din evaluarea făcută, nu există o creştere semnificativă a procentului de îmbolnăviri cu noul coronavirus în rândul populaţiei şcolare, transmite Agerpres. Potrivit premierului, riscul de infectare a unui copil este mai mare atunci când este liber şi când interacţionează fără supravegherea unui adult. “Primele două săptămâni este greu […] The post Ludovic Orban: Nu există o creştere semnificativă a procentului de îmbolnăviri la școlari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.