Ludovic Orban: Nu ne dorim sa luam nici o masura care sa afecteze negativ viata romanilor“ (video)

Suntem într-un moment de cumpănă. Există riscul unei creşteri în continuare a numărului de cazuri. Guvernul este la datorie, alături de toate celelalte autorităţi care sunt implicate în lupta anti-COVID.



De fiecare dată când a fost necesar am luat toate măsurile pentru a apăra sănătatea şi viaţa românilor. În toate situaţiile create ca urmare a unor decizii care au fost luate de alte instituţii decât de instituţiile guvernamentale, am pus pe masă soluţii şi am cerut adoptarea acestor soluţii şi am asigurat implementarea acestor soluţii.