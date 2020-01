Creșterea alocațiilor pentru copii nu va avea loc în forma în care a fost adoptată. Premierul a declarat că liberalii doresc o majorare a alocaţiilor copiilor, însă cu condiţia ca aceasta să fie sustenabilă, precizând că în momentul de faţă n sunt prevăzute sume de bani pentru a susţine creşterea. Orban a declarat că Guvernul The post Ludovic Orban: Nu sunt bani pentru creșterea alocațiilor copiilor. Proiectului inițiat de PSD ar putea fi atacat la CCR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.