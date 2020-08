Ludovic Orban: 'Numai instanta hotaraste daca un om este vinovat sau nu. In functie de aceasta, PNL decide sustinerea candidaturilor'

Liderul Partidului Naţional Liberal, premierul Ludovic Orban, a declarat vineri, la Timişoara, că doar instanţa poate hotărî dacă un om este vinovat sau nu, iar în funcţie de aceasta PNL decide, conform statutului, dacă mai susţine sau nu candidatura respectivei persoane pentru funcţii publice.

"Sunt situaţii diferite. De exemplu, primarul de la Piatra Neamţ care era din PNL, în momentul în care a fost condamnat de prima instanţă, la trei ani cu suspendare, el s-a suspendat din calitatea de membru PNL şi noi am luat decizia că nu-l mai susţinem în candidatura pentru primărie şi a candidat din partea altui partid. Primarul de la Roman a fost declarat incompatibil prin hotărâre judecătorească definitivă, prefectul l-a demis din funcţie şi nu am mai acceptat să candideze din partea noastră. A candidat din partea PSD şi i s-a respins candidatura. Acolo unde am avut orice fel de informaţii, am apelat la respectarea prevederilor statutare, care nu pot să interzică să candideze unui om care este numai suspect, dacă nu există o decizie a instanţei, pentru că numai instanţa hotărăşte dacă un om este vinovat sau nu. Dacă nu este o decizie a instanţei, nu putem nici statutar. Avem un statut pe care îl respectăm. Integritatea este considerată extrem de importantă", a afirmat Ludovic Orban, potrivit agerpres.ro.

Orban a răspuns astfel unei întrebări a presei despre modul în care vede unele candidaturi din cadrul PNL, din perspectiva iniţiativei cetăţeneşti "Fără penali în funcţii publice" - promovată de USR -, ale unor persoane care au suferit condamnări cu executare sau care au fost trimise în judecată.