Ludovic Orban: Obiectivul nostru este ca intre momentul in care se preleveaza proba, pana la finalizarea diagnosticului sa fie maxim 24 de ore“

"În mod constant am găsit soluţii, căutând orice fel de astfel de aparat disponibil, în condiţiile în care pe piaţa internaţională, până acum două-trei săptămâni, erau extrem de greu de găsit astfel de aparate şi kit-urile de testare.



Noi, practic, am disponibilizat aproape orice aparat de Real-time PCR care putea să fie pus în dispozitivul de testare. Am asigurat pregătirea personalului, pentru că nu oricine poate să opereze pe acest tip de aparate şi e greu de dobândit expertiza necesară pentru a putea pune diagnostic corect în operarea acestor aparate.



La ora actuală am depăşit 8.000 de teste capacitate nominală. Obiectivul nostru este să depăşim constant 10.000, chiar să depăşim 12.000 capacitate, astfel încât noi să fim capabili să facem testări pentru oricine trebuie testat", a precizat premierul, la Antena 3.