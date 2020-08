Ludovic Orban: Pare ca am oprit creșterea epidemiei. Riscul era sa avem progresie geometrica

Premierul Ludovic Orban a declarat joi că „părem că am oprit creșterea” epidemiei de coronavirus, întrebat cum comentează faptul că în ultimele ore au fost depistate 1.345 de noi persoane infectate.

„Față de 1.356 joia trecută. Dupa cum arata datele, parem ca am oprit cresterea. Cel mai mare risc era ca la un moment dat cresterea sa nu mai fie liniara, ci sa aiba tendinta de progresie geometrica. Trei saptamani nu am avut nicio parghie legala sa luam masuri fata de persoanele pozitive si fata de persoanele cu care pozitivii au intrat in contact”, a declarat Ludovic Orban.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.345 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Citește și: Trădare fără precedent la CEDO: Ministerul de Externe acceptă condamnarea României în cazul Kovesi .