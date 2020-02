Ludovic Orban pornește OFENSIVA, dupa o intalnire la nivel inalt: 'E un lucru de care Romania are nevoie'

Premierul Ludovic Orban a participat, sâmbătă, la Summitul Grupului "Prietenii Coeziunii", care s-a desfăşurat la Beja, în Portugalia. Acolo s-a întâlnit cu şefi de stat, de guvern şi miniştrii din statele membre ale Uniunii Europene.

Premierul a dat detalii, la Radio România Actualități, despre obiectivul imediat al României pe tema alocărilor de fonduri de coeziune şi pentru Politica Agricolă Comună.

Citește și: Băsescu, în Parlamentul European, despre migranți: ‘Avem obligația să preluăm copii din insulele grecești în toate statele’

”Interesul fundamental al României este ca în bugetul UE alocările de fonduri de coeziune şi alocările pentru Politica Agricolă Comună să se menţină la un nivel cel puţin egal cu nivelul bugetului anterior ca pondere în bugetul UE. Întâlnirea a fost o întâlnire la care au participat reprezentanţi din 17 state membre ale Uniunii Europene, dintre care 12 au fost reprezentate la nivel de preşedinte sau de prim-ministru.

S-a dat o declaraţie comună, care a fost însuşită de toate ţările participante, mai puţin Croaţia, care, deşi este de acord cu declaraţia, deţinând preşedinţia Consiliului Uniunii Europene în perioada asta, din motive de neutralitate nu a semnat declaraţia, dar în mod evident o susţine.

Citește și: Cine este deputatul care a renunțat la pensia specială

Practic, declaraţia este rezultatul discuţiilor pe care le-am avut, al negocierilor prealabile care au fost duse, şi care spune foarte clar: cele 17 state susţin ca în bugetul UE fondurile de coeziune şi politica de coeziune să rămână neafectate şi, practic, să se păstreze acest principiu fondator care stă la baza Uniunii Europene, principiul coeziunii economice şi sociale, care înseamnă, ca să înţeleagă foarte bine radioascultătorii, înseamnă alocarea de resurse pentru dezvoltarea regiunilor mai puţin dezvoltate, lucru de care România are nevoie.

Să ne gândim că avem regiuni în România care sunt la un nivel de dezvoltare scăzut şi care au nevoie de resurse financiare de la buget pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, dezvoltarea infrastructurii sociale, pentru creşterea calităţii serviciilor din diferite domenii, pentru cercetare, pentru inovare, pentru competitivitate, pentru susţinerea dezvoltării companiei şi companiilor şi aşa mai departe.

Citește și: Eugen Teodorovici se gândește să dea în judecată PSD

E o poziţie importantă, pentru că, după cum bine ştiţi, în data de 20 se întruneşte Consiliul European, exact cu scopul dezbaterii şi adoptării bugetului Uniunii Europene pe perioada 2021 - 2027, şi este foarte important ca în negocierile care vor avea loc la nivelul Consiliului European să existe o susţinere din partea statelor care au participat la această întâlnire a principiului coeziunii care este fundamentală şi care, în mod evident, va ajuta la elaborarea bugetului şi va avea consecinţe favroabile pentru România.

În ultimii cinci ani de zile, absorbţia fondurilor europene a fost o cenuşăreasă pentru guvernele care s-au succedat. În ceea ce ne priveşte pe noi, suntem angajaţi profund în depăşirea tuturor obstacolelor, în deblocarea tuturor proiectelor care beneficiază de finanţare europeană, astfel încât să maximizăm rata absorbţiei, pentru că e păcat de banii ăştia.

Citește și: Alertă! WhatApp nu va mai funcționa pe 7,5 milioane de telefoane

Banii ăştia pot să ajungă în România pentru construcţia de autostrăzi, pentru modernizarea reţelei de căi ferate, pentru construcţia de spitale, pentru modernizarea şcolilor, pentru relansarea învăţământului profesional, pentru realizarea de ferme, pentru investiţii importante în agricultură. Toate investiţiile, toate resursele care sunt alocate de Uniunea Europeană pot să genereze efecte favorabile pentru viaţa de zi cu zi a românilor şi noi încercăm să folosim toate aceste resurse deblocând toate procedurile necesare pentru absorbţia fondurilor europene.

De asemenea, trebuie să ne pregătim şi pentru viitorul exerciţiu financiar multianual, pentru viitorul buget, pentru că vor apărea obiective noi şi categorii noi de cheltuieli şi priorităţi noi.

Citește și: Băsescu, în Parlamentul European, despre migranți: ‘Avem obligația să preluăm copii din insulele grecești în toate statele’

De exemplu, Europa are, practic, două priorităţi noi, care sunt, să spun, sintetizate prin Europa verde şi Europa inteligentă. Resurse financiare importante vor fi alocate pentru acest obiectiv prioritar care înseamnă Europa inteligentă, care înseamnă resurse financiare alocate pentru cercetare, inovare, pentru, practic, soluţii inteligente în toate domeniile.

Or, aici va trebui să fim extrem de bine pregătiţi pentru a depune proiecte care să fie finanţabile din fondurile europene. De asemenea, trebuie să pregătim instrumele pentru absorbţia fondurilor care vor veni prin ceea ce numeşte Just Transition Fund, Fondul pentru Tranziţie Justă, care, practic, alocă bani către ţările europene pentru atingerea obiectivelor din Pactul Verde, care urmăreşte reducerea emisiilor de dioxid de carbon până la nivel zero, adică cu efect neutru la nivelul anului 2050. Şi aici resursele financiare alocate de Uniunea Europeană vor trebui cheltuite într-un mod extrem de bine pregătit, pentru că, repet, este păcat de aceşti bani, care pot să îmbunătăţească viaţa noastră.

Citește și: Cine este deputatul care a renunțat la pensia specială

Din păcate, banii pe care i-am avut pe Programul Operaţional Capacitate Administrativă i-am folosit mai mult pentru a face tot felul de cursuri, tot felul de seminarii, mai mult pentru funcţionari. Pe următorul exerciţiu financiar multianual vrem să alocăm aceste resurse pentru a pregăti facilitatori şi mai ales pentru a pregăti posibili beneficiari pentru a fi capabili să depună proiecte care să fie finanţabile din fonduri europene.”, a spus Orban pentru sursa citată.

Citește și: Eugen Teodorovici se gândește să dea în judecată PSD .