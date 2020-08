Ludovic Orban, precizari importante despre masurile luate pentru combaterea pandemiei si inceperea anului scolar (video)

În Legea 55 s-au introdus două articole care au afectat negativ capacitatea Guvernului, a autorităților de sănătate publică în lupta coronavirusului. Știm foarte bine că detașările, care au fost efectuate în perioada stării de urgență, fără acordul coordonatorului instituției sau a angajatului care urma a fi detașat, detașările au devenit aproape imposibile. Am pierdut efective importante, atât în cadrul DSP, cât și în cadrul serviciilor de ambulanță, în cadrul spitalelor și altor structuri. A doua măsură care a avut un efect negativ a fost aceea a blocării concursurilor. De la adoptarea Legii 55 sunt blocate concursurile în instituțiile publice. Nu am putut organiza concursuri în structurile implicate în prima linie a bătălie.

Am avut aproximativ 5.000 de persoane care au fost diagnosticate pozitiv pentru care nu am putut dispune nicio măsură pentru a împiedica transmiterea virusului de către aceste persoane.