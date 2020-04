Ludovic Orban: Profesorii nu vor intra in șomaj tehnic. Nu vor fi afectate instituțiile din prima linie

Profesorii nu vor fi afectați de noul cadru pe care Guvernul îl gândește pentru sectorul bugetar, care prevede o perioadă de lucru de 15 zile urmată de alte 15 zile de șomaj tehnic, scrie hotnews.ro. „(…) în ceea ce privește profesorii, mai ales că este nevoie de o creștere a activității profesorilor pe final de The post Ludovic Orban: Profesorii nu vor intra în șomaj tehnic. Nu vor fi afectate instituțiile din prima linie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.