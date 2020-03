Ludovic Orban: 'Punem la punct o aplicatie pentru monitorizarea persoanelor in izolare la domiciliu și pedepse maxime pentru infractiuni'

Prim-ministrul Ludovic Orban a anunţat marţi că Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) pregăteşte o aplicaţie care să permită monitorizarea persoanelor aflate în izolare la domiciliu sau în carantină, dar şi că orice infracţiune va fi sancţionată cu pedeapsa maximă prevăzută de lege.

Precizările au fost făcute după ce preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că pentru persoanele care sunt în carantină sau în izolare vor fi introduse măsuri de supraveghere electronică, potrivit Agerpres.ro.

"Împreună cu STS punem la punct o aplicaţie care să ne permită monitorizarea mişcărilor persoanelor aflate în izolare la domiciliu şi în carantină, astfel încât să putem şti, instalând aplicaţia, dacă se deplasează în afara domiciliului sau nu. Ştiţi foarte bine că în Ordonanţa 2 am luat o măsură care nu a fost prezentată foarte clar. Deci, noi am luat măsura ca cine încalcă izolarea la domiciliu automat să intre în carantină instituţionalizată, iar dacă o persoană care este în carantină instituţionalizată încalcă normele de carantină instituţionalizată să mai primească încă 14 zile de carantină instituţionalizată. Evident că funcţionarea unui astfel de soft - care deja am văzut că există în alte ţări şi pe care încercăm să-l realizăm - va uşura foarte mult misiunea autorităţilor locale, Poliţiei, Jandarmeriei, Direcţiilor de Sănătate Publică. Ne va uşura foarte mult supravegherea respectării izolării la domiciliu", a arătat Orban, în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la Palatul Victoria.

În acest sens, premierul a menţionat că foarte multe dintre persoanele care s-au întors din străinătate trebuie să fie verificate în privinţa respectării normelor de izolare la domiciliu. El a subliniat că orice infracţiune va fi pedepsită cu pedepse maxime prevăzute de lege.

"Foarte mulţi dintre cei care s-au întors trebuie să fie verificaţi dacă respectă izolarea, pentru că unii dintre ei, după cum s-a văzut şi la televizor şi după ceea ce au identificat poliţia şi jandarmeria, n-au respectat izolarea la domiciliu. Aici trebuie aplicată cu severitate maximă măsura de respectare a izolării la domiciliu şi, atenţie, faptul că îi băgăm în carantină, dacă nu respectă izolarea la domiciliu sau le mai dăm 14 zile de carantină, nu-i exonerează de răspunderea contravenţională şi penală. Şi aici vreau să dau un semnal foarte clar: nu avem nevoie de reglementări speciale în ceea ce priveşte Codul penal. În starea de urgenţă, orice infracţiune poate fi pedepsită cu maximul pedepsei şi cu încă doi ani până la doi ani de zile, în plus faţă de maximul pedepsei. Vom apela la măsuri severe. Oricine comite o infracţiune, indiferent ce infracţiune va comite, vom solicita instrumentarea rapidă a dosarului şi aplicarea pedepsei maxime care este prevăzută de lege în cadrul situaţiei de urgenţă", a spus Orban.