Ludovic Orban, pus intr-o situatie stanjenitoare de un candidat PNL: 'Am avut emotii… Noroc ca premierul si-a facut nevoile la Sutu'

Declarație cel puțîn nefericită a lui Adin Boboc, candidatul PNL la Primăria Ianca din judeţul Brăila. Miercuri seară, în timpul unei întâlniri electorale, în prezența lui Ludovic Orban, liberalul a povestit faptul că premierul „și-a făcut nevoile la Șuțu” (n.r. comuna Șutești), pentru că în oraşul Ianca nu există o toaletă publică, transmite debraila.ro.

„L-am așteptat pe domnul prim-ministru. A venit exact când trebuia, am discutat cu dumnealui și de luni o să-i întorc vizită. O să fiu la București, o lună-două, până o să îmi dea bani pentru localitatea asta. Este doar singura modalitate prin care pot să-l oblig să garanteze pentru mine. Am nevoie de bani pentru această localitate. Proiecte? Le știți, le-am discutat… Prioritar pentru mine este accesul la rețeau de gaze. Din punctul meu de vedere, nu se poate să nu avem gaze. Acest lucru este posibil și domnul prim-ministru va garanta chestia această, că lucrul este posibil și în următorii 2-3 ani vom avea gaze pe fiecare stradă și în fiecare localitate. Merităm asta! Al doilea subiect și a două prioritate a mea este faptul că tinerii au fost neglijați. De ce? Pentru că nu a existat interes. Al treilea subiect și îmi pare rău domnule prim-ministru că trebuie să… Am avut emoții… Am avut emoții pentru că vine primul-ministru la Ianca și nu avem o toaletă la care să aibă acces. Am avut emoții că nu avem o toaletă în târg. Noroc că și-a făcut nevoile la Șuțu! Îmi pare rău că trebuie să fac dintr-o toaletă publică un subiect”, a declarat Boboc.

La evenimentul electoral organizat în față Casei de Cultură din Ianca au participat aproximativ 100 de persoane. Adin Boboc este contracandidatul social-democratului Fănel Chiriţă, actualul primar.