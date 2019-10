Ludovic Orban raspunde nemulțimirilor din USR: ministrul care a involburat apele

Ludovic Orban a declarat, vineri, că nu vede motivul nemulțumirilor venite din partea USR privitoare la propunerea de ministru al Culturii Bogdan Gheorghiu, deoarece consideră că este un om care înțelege cultura, fiind actor, moderator și om de televiziune.

„Este un CV cunoscut, este actor, este un om de televiziune, care a fondat o televiziune, are o televiziune proprie, a fost moderator de emisiuni și este un om care înțelege cultura și chiar nu văd motive pentru astfel de obiecții. Până la urmă, fiecare parlamentar și fiecare formațiune potică are dreptul la opinie, are dreptul la exprimarea unor puncte de vedere. Ce pot eu să vă garantez, că în primul rând, premierul consideră cultura o prioritate și că alături de Ministrul propus pentru cultură, vom trata cu maximă atenție și vom aloca resurse semnificative pentru acest domeniu, care a fost considerat un fel de Cenușăreasă a Ministerelor de guvernările PSD”, a afirmat Orban, luni, după o întâlnire cu liderii PNL.

Chestionat dacă se poate baza pe toate voturile USR pentru învestirea Guvernului, în contextul în care partidul nu consideră propunerea pentru Ministerul Culturii adecvată, Orban a răspuns că este încrezător, în condițiile în care deja a fost mandatat să semneze un acord cu formațiunea condusă de Dan Barna.

„Atât timp cât vom semna un acord cu USR, sunt convins că parlamentarii USR vor respecta decizia conducerii USR. În ceea ce mă privește, eu am fost deja mandatat să semnez acest acord, am purtat discuții de-a lungul timpului, ne-am înțeles pe toate punctele, sunt mandatat săsemnez acesta cord și sunt încrezător că parlamentarii USR vor vota pentru învestirea Cabinetului PNL. Nu se pune problema schimbării propunerilor, deja am prezentat lista”, a explicat președintele PNL.

Deputatul USR Iulian Bulai a afirmat, vineri, că Bogdan Gheorghiu, ministrul propus de PNL pentru Ministerul Culturii, nu are competențele necesare pentru a conduce acest portofoliu. Deputatul USR susține că așteaptă de la PNL o altă propunere, deoarece nu poate vota „un incompetent”.