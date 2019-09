Ludovic Orban, razboi contra IT-istilor: "Dupa parerea mea, nu mai exista astazi nicio ratiune"

Ludovic Orban google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PNL, Ludovic Orban, isi mentine ideea ca trebuie renuntat la scutirea IT-istilor de la plata impozitului pe venit, el spunand ca aceasta facilitate nu isi mai produce efectele pentru care a fost introdusa, in guvernarea Nastase. „Dupa parerea mea, nu mai exista astazi nicio ratiune pentru mentinerea acestor facilitati”, a declarat Orban. „Masura a fost introdusa in guvernarea Nastase, cand exista o impozitare progresiva. Ea a avut un anumit afect in primii 2-3 ani. De regula, o facilitate trebuie data pe o perioada de timp limitata si cu obiective foarte bine stabilite si apoi se renunta la aceasta facilitate”, a declarat liderul PNL. Ludovic Orban a spus ca ...