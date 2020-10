Ludovic Orban, reacție dupa ce medicii de familie au cerut demiterea consilierului Virgil Guran: 'Daca au fost declarații nepotrivite, imi cer eu scuze'

Societatea de Medicina Familiei solicită demiterea consilierului premierului Virgil Guran, pentru o declaraţie considerată "cinică şi iresponsabilă", în care acesta compară medicii de familie cu militarii trimişi la război, unde "mai mor unii dintre ei, din păcate". Premierul Ludovic Orban a spus că va avea o discuție cu ministrul și cu reprezentanții medicilor de familie, iar în ceea ce privește declarațiile lui Virgil Guran acesta a precizat că nu este la curent, punctând totodată că dacă afirmațiile au fost nepotrivite atunci își cere el scuze.

„Împreună cu dl ministru și cu reprezentanții organizațiilor medicilor de familie va trebui să stabilim niște reguli mai clare. (...) În ceea ce privește declarațiile d-lui Guran, nu sunt la curent, dar am luat legătura cu doi medici de familie și ce am stabilit o să vorbesc cu dl ministru și o să am o întâlnire cu reprezentanții medicilor de familie. Dacă au fost declarații care au fost nepotrivite, care au jignit, îmi cer eu scuze, dar dl Guran nu se ocupă de problemele de sănătate. Are alte atribuții. Toate declarațiile pe domeniul sănătății sunt date de Ministerul Sănătății, de Casa de Sănătate și de specialiștii care sunt implicați în Comisia anti-COVID sau INSP”, a spus premierul.