Ludovic Orban reacționeaza dur la acuzația ca firme PNL s-au abonat la contracte in pandemie: Baronii județeni sa se uite mai bine in ograda lor

Premierul Ludovic Orban a răspuns joi seara acuzațiilor unor partide de opoziție, în special PSD, cu privire la presupuse contracte și achiziții care se derulează în timpul stării de urgență și la care sunt abonate firme apropiate de partidul de guvernământ PNL.

„Nu am ce sa raspund la aceasta acuzatie. In ce ma priveste nu am niciun fel de implicare in procedurile de achizitie decat prin interventiile facute la nivel politic, diplomatic, in foarte multe tari pentru a favoriza aducerea echipamentelor, materialelor si altor categorii de produse necesare in lupta cu COVID-19. Aceasta acuzatie este o mare minciuna. Se pot vedea achizitile facute de ONAC, UNIFARM, Ministerul Sănătății, sunt transparente, cunoscute, oricine poate afla ce s-a cumparat, de la cine, cu ce pret. M-as bucura sa existe aceeasi transparenta pe care o are Guvernul si la nivelul Consiliilor Judetene in privinta achiztiilor. Cei care lanseaza acuzatiile mincinoase sa se uite mai bine in ograda lor, pe ce dau banii unii baroni judeteni”, a declarat Orban.

