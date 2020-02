Ludovic Orban, reactie la propunerea PSD pentru un guvern tehnocrat: 'Glumiti'

Ludovic Orban, preşedintele PNL, respinge ideea lansată de Marcel Ciolacu, cu privire la spijinirea unui guvern de profesionişti care să gestioneze criza actuală, în contextul ameninţării coronavirusului.

"PSD tehnocratie? Glumiti", a afirmat Orban.

În privinţa gestionării situaţiei coronavirusului, premierul interimar al mai explicat: "Guvernul are premier. Noi suntem in functie, chiar dacă a existat o motiune de cenzură. România are guvern. Ne facem datoria şi cred că se vede acest lucru, că suntem mobilizaţi pentru rezolvarea oricărei probleme."

"PSD va susține învestirea unui guvern format din profesioniști, care să fie capabil să gestioneze pericolul legat de epidemia de coronavirus și care să asigure administrarea corectă a țării până la alegerile parlamentare", scria anterior Marcel Ciolacu pe Facebook.