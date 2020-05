Ludovic Orban recidiveaza: Vom emite ordonanța de urgența!

Premierul Ludovic Orban a anunţat sâmbătă că, în cazul în care Curtea Constituţională a României va declara neconstituţională legislaţia privind starea de alertă, Guvernul va emite o ordonanţă de urgenţă, transmite Agerpres. Curtea Constituțională a arătat, printr-o decizie din 6 mai, că drepturile fundamentale nu pot fi limitate prin ordonanțe de urgență, ci printr-un proces […] The post Ludovic Orban recidivează: Vom emite ordonanță de urgență! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.