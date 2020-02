Ludovic Orban recunoaște: Mai cant la chitara!

Premierul Ludovic Orban a mărturisit că nu mai are atât de mult timp ca înainte, dar atunci când poate mai cântă la chitară, asta fiind una dintre pasiunile sale.

”Nu se numește mandolină, se numește chitară. Cred că a ști să cânți la un instrument muzical, e un plus. Nu prea mai am timp, dar când am timp, mai cânt. Ca premier porți răspunderea unui întregi societăți. Orice decizie o iei, afectezi mii, sute de mii, milioane de români. Dacă îți pasă de oameni, e o încărcare”, a spus Ludovic Orban, la Gândul Live.