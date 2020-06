Ludovic Orban recunoaște un punct vulnerabil. Ce se intampla cu ANAF

Premierul Ludovic Orban a avut o întâlnire cu organizația mediului de afaceri. Discuțiile între oficiali s-au axat și pe ANAF, cu referire la taxe și impozite, punctând că Agenția Națională Anti-Fraudă NU are compartiment de digitalizare, deși au fost date fonduri europene de la Banca Mondială în acest sens.

„ANAF nu are compartiment de digitalizare. De asta se ocupa ministerul Finantelor. Sigur că nu o sa asteptam infiitnarea unui departament. Am facut pasi mici pentru digitalizarea ANAF. Pasi mari nu poti sa ii faci in 6 luni si in 3 luni de criza. Banii de la ANAF nu au fost folositi. Sa nu ma spun si de vama, ca nu s-au cumparat scannere. Obiectivul nostru major este să digitalizăm ANAF”, a declarat premierul Ludovic Orban.