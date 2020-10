Ludovic Orban recunoaste ca i-a trecut glontul pe la ureche de doua ori - Premierul NU intentioneaza sa isi limiteze activitatile

Ludovic Orban, ieşit doar de câteva zile din izolare, afirmă că nu are de gând să-şi restrângă activităţile în contextul creşterii numărului de cazuri de COVID-19. Deşi susţine că a respectat toate regulile, premierul recunoaşte că a fost de două ori în postura de contact al unei persoane infectate cu coronavirus.

Întrebat dacă se gândeşte să îşi limiteze activităţile, Orban a răspuns: "Mă gândesc să respect toate regulile de protejare a sănătăţii. Stiti foarte bine din activitatea mea că am avut un nivel de expunere foarte mare. Am avut contacte cu mii si mii de oameni. Dar iată că respectând regulile, chiar dacă am avut contact de două ori cu persoane infectate, nu am contactat boala. Dacă respecţi regulile, riscul este redus", a declarat Orban.